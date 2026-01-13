Lucas Rodrigues, volante do Goiás, foi aprovado pelo time esmeraldino após atuação de cerca de 24 minutos em um teste e cresceu 12 centímetros desde que pisou pela primeira vez nas dependências do clube goiano em 2022. Cria da base da equipe alviverde, o meio-campista de 18 anos foi um dos destaques na vitória do Goiás, por 4 a 0 sobre o Goiatuba, na estreia do Goianão 2026.\nNatural de Planaltina, entorno do Distrito Federal, Lucas Rodrigues chegou ao Goiás no final de 2022. O técnico Rubens Carlos, ex-lateral direito com passagens pelo Goiás, Vila Nova, Goiânia e Anápolis, foi o responsável por aprovar o volante, que só defendeu o clube esmeraldino na carreira, na base e no profissional.\nLucas Rodrigues iniciou no futebol em escolinhas especializadas. Desde que chegou ao Goiás, chamou atenção por sempre atuar em categorias acima da sua idade. Em 2024, quando ainda tinha 16 anos, já jogava na equipe sub-20.