O Goiás acabou com a seca de títulos no Campeonato Goiano com campanha invicta. Na história, é a terceira vez que o clube esmeraldino conquista o Goianão sem perder.\nNa temporada de 2026, o Goiás disputou 14 jogos. Foram oito vitórias e seis empates.\n-Comemoração Goianão 2026 (1.3386285)\nA campanha invicta na atual temporada iguala edições do Goianão em que o Goiás não perdeu em 1972 e 1975. O clube esmeraldino igualou Atlético-GO e Goiânia com mais títulos invictos no Estadual - o Dragão registrou o feito em 1944, 1955 e 1957, enquanto o Galo foi campeão sem perder em 1953, 1954 e 1960.\nNo primeiro título invicto, o Goiás disputou 24 partidas. Foram 19 vitórias e cinco empates com aproveitamento de 90%. No ano de 1975, que era até então a última vez que um clube venceu o Goianão sem perder, o time esmeraldino disputou 23 jogos com 16 vitórias, sete empates e 85% de aproveitamento.