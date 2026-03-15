Pela primeira vez na história, o Goiás conquistou o título do Campeonato Goiano na disputa de uma final direta na sua casa, no Estádio da Serrinha. Festa da torcida alviverde para coroar a retomada da hegemonia local, quando o clube se aproximava de completar oito anos de jejum.\nO Goiás já havia conquistado outro título no reduto dele - o da Copa Verde, há quase três anos, no dia 31 de maio de 2023, quando foi superior e venceu o Paysandu por 2 a 0. O único jogador titular daquela conquista que ainda permanece no time é o goleiro Tadeu, sempre muito cobrado pelos torcedores pela carência de títulos nas temporadas recentes.\nEsse é o primeiro título goiano do Goiás na Serrinha em final direta. Na temporada de 1999, o jogo do título do clube esmeraldino foi disputado no estádio Hailé Pinheiro. Na ocasião, a equipe goleou o Itumbiara por 5 a 2. O campeonato naquele ano foi disputado no formato dos pontos corridos.