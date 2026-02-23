O Goiás conseguiu as conversões de penas que o centroavante Anselmo Ramon e o volante Filipe Machado receberam após julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão entre atletas de Coritiba e Goiás, em jogo do 2º turno da Série B do ano passado. A dupla está liberada para atuar contra o Gama, pela 2ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (25).\nO volante, que na época defendia o Coritiba e foi contratado pelo Goiás nesta temporada, foi punido com cinco jogos de suspensão, enquanto o centroavante recebeu punição de quatro partidas. Cada atleta cumpriu um jogo da suspensão na Série B do ano passado.\nAs outras partidas deveriam ser cumpridas em jogos de competições organizadas pela CBF, Série B e Copa do Brasil, que estão no calendário do Goiás neste ano, por exemplo. As conversões foram em medida de interesse social (doação de alimentos).