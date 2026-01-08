O Goiás conseguiu uma autorização do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) e terá a presença de mulheres e crianças na estreia do Campeonato Goiano, contra o Goiatuba.\nA partida seria disputada com portões fechados por causa de uma punição imposta pelo TJD-GO, após incidentes na Serrinha durante a semifinal da última edição do Goianão contra o Vila Nova.\nNos últimos dias, o Goiás ingressou com requerimento no TJD-GO, que foi deferido, e solicitou a presença de mulheres e crianças na partida sem a presença de outros torcedores. Na prática, a punição segue mantida, mas a maneira de ser cumprida foi alterada.\nCom a autorização, 4 mil ingressos serão emitidos exclusivamente para os setores de cadeiras e visitantes. Não haverá comercialização de ingressos, a entrada será liberada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado à Central Única das Favelas de Goiás (CUFA-GO).