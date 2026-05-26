O Goiás conta com a força do seu elenco neste momento da temporada, e graças aos reservas construiu sequência de três vitórias seguidas na Série B, subiu na tabela e chega embalado para o segundo clássico na competição. O time esmeraldino reencontra o Atlético-GO após a final do Campeonato Goiano no duelo que será disputado no estádio Antônio Accioly pela 11ª rodada, no próximo sábado (30).Em campo, o Goiás voltou a viver boa fase na Série B. O time esmeraldino venceu as últimas três partidas, com direito a quebra de tabus: voltou a vencer o Vila Nova depois de 15 anos na competição e bateu o Avaí como visitante depois de quase oito anos. Nas vitórias recentes, que também incluem uma diante do Botafogo-SP, os reservas mostraram poder de decisão.Todos os gols marcados pelo Goiás nas três partidas foram de atletas que saíram do banco de reservas. Foram quatro gols, três deles em que suplentes também deram as assistências.Na vitória por 1 a 0 contra o Vila Nova, o lateral direito Diego Caito deu o passe para o gol marcado pelo centroavante Anselmo Ramon. Os dois saíram do banco de reservas.Diante do Botafogo-SP, novamente uma vitória por 1 a 0, Esli Garcia cobrou o escanteio na cabeça do atacante Kadu. Os dois entraram no jogo durante a partida válida pela 9ª rodada da Série B.Na vitória mais recente, por 2 a 0 sobre o Avaí, os dois gols foram marcados por atletas que saíram do banco de reservas: Anselmo Ramon e Bruno Sávio (foi o primeiro gol do jogador pelo Goiás). Esli Garcia, que também entrou durante a partida, deu uma assistência. A outra foi de Diego Caito, que iniciou o jogo como titular.Na avaliação do técnico Daniel Paulista, o elenco do Goiás tem mostrado força. Nenhum dos atletas que marcou gol ou deu assistência entrou em campo por alguma lesão de companheiro. Todas as mudanças foram por opção do treinador na tentativa de mudar o cenário das partidas.Após o jogo contra o Avaí, Daniel Paulista disse que “as trocas foram importantes para a equipe construir as vitórias”. O técnico explicou que pensa os atletas que entram como titulares e que saem do banco levando em conta as diferentes estratégias para cada partida. O treinador tem uma base de time titular e também costuma acionar quase sempre os mesmos atletas no decorrer dos jogos.Bruno Sávio e Esli Garcia, que participaram dos gols marcados contra o Avaí, estão entre os atletas mais utilizados a partir do banco de reservas. Cada um entrou durante os jogos em 12 oportunidades na temporada de 2026. À frente deles está apenas o volante Juninho, que voltou a jogar diante do Avaí após quatro partidas de ausência e entrou em campo em 15 partidas vindo do banco.Na Série B, o banco de reservas tem sido decisivo para o Goiás. Pouco mais da metade dos gols marcados pela equipe esmeraldina foi por atletas que entraram no decorrer dos jogos.Além dos quatro gols marcados por Anselmo Ramon (duas vezes), Bruno Sávio e Kadu nas últimas três vitórias, o atacante Esli Garcia fez um gol no empate por 2 a 2 com o Londrina e Cadu marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma. Os dois atletas também entraram no decorrer dos jogos.O Goiás marcou outros cinco gols, esses anotados por atletas que iniciaram as partidas: Anselmo Ramon (duas vezes), Tadeu e Gegê (duas vezes).O Goiás testará a boa fase do seu elenco, principalmente dos reservas, diante do Atlético-GO. O clássico está marcado para sábado (30), a partir das 16 horas, após ter sido antecipado por causa de pedido do Dragão, mandante do duelo que será disputado no estádio Antônio Accioly.