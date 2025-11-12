O Goiás contratou o seu primeiro jogador para o ano de 2026. Trata-se do atacante Kadu, de 23 anos, que defendeu as cores do Anápolis em 2025. Ele chega por empréstimo do Paranavaí-PR até o final do Goianão, com opção de compra ou de renovação do empréstimo até o fim da temporada.\nA informação foi confirmada pelo POPULAR junto a Eduardo Pinheiro, que vem desempenhando a função de diretor de futebol desde a demissão de Lucas Andrino.\nLeia também\n+ Três jogadores deixam o DM do Goiás e iniciam processo de transição\nKadu, revelado pelo São Joseense-PR, atuou no futebol da Bósnia em 2022/23, quando jogou pelo NK Siroki Brijeg. Em 2024, passou por Paranavaí-PR e Rio Verde - no time goiano, fez oito gols em 12 jogos e despertou a atenção do Anápolis.\nEm 2025, pelo Galo da Comarca, fez parte do elenco vice-campeão goiano e chegou a marcar um golaço no jogo de ida da semifinal, quando o time empatou em 2 a 2 com o Atlético-GO. Kadu também esteve na equipe que conseguiu a permanência na Série C do Brasileiro.