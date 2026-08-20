O Goiás acertou a contratação do atacante Felipe Clemente, de 27 anos, artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro com 11 gols marcados pelo Gama. A negociação é por empréstimo até o fim do ano. O jogador já se apresentou ao clube, treinou nesta quinta-feira (20) e viajou com a delegação para o Mato Grosso para o próximo compromisso da Série B.\nSó que ele só poderá jogar no sábado (22), contra o Cuiabá, se o Goiás conseguir registrá-lo até esta sexta-feira (21). Para isso, o clube precisa pagar uma dívida que resultou na punição ao clube de transfer ban da Fifa, que impede o clube de registrar jogadores.\nO interesse do Goiás pelo jogador havia sido revelado pelo técnico Hélio dos Anjos, do Náutico, na última terça-feira (18). O treinador afirmou que seu clube também estava interessado no atacante, mas deixou a disputa após tomar conhecimento da concorrência de Goiás e Sport. O clube esmeraldino levou a melhor e fechou rapidamente com o jogador.