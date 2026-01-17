O Goiás anunciou na manhã deste sábado (17) a contratação do lateral esquerdo Djalma Silva. O jogador de 31 anos estava no futebol turco e chega ao clube goiano com contrato definitivo até o final da temporada de 2026.\nO lateral não disputa uma partida oficial desde 3 de março de 2025. Ele sofreu uma lesão de LCA durante partida do Campeonato Turco, quando defendia o Goztepe. Djalma Silva está recuperado e será inserido aos poucos nos jogos do Goiás.\nDjalma Silva é natural de Recife e foi revelado pelo Atlético Pernambucano. Ele tem passagens por clubes nordestinos, como Treze-PB, Nacional-PB e Confiança-SE, se destacou no Operário-PR em 2021 e atuou por último no futebol brasileiro em 2022 quando defendeu o Bahia.\nDesde meados de 2022, o lateral estava no futebol do exterior. Ele jogou duas temporadas pelo AEL Limassol, do Chipre, e atuou na última temporada (2024/2025) pelo Goztepe, da Turquia.