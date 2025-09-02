O Goiás acertou a contratação do lateral Fábio, que pertence ao Anápolis, por empréstimo até o fim deste ano. O jogador de 24 anos defenderá o clube esmeraldino na sequência da temporada e vai ser regularizado ainda nesta terça-feira (2), último dia do atual período ativo para transferências.\nA contratação do lateral Fábio foi sacramentada no início desta tarde, após o treino do Goiás, que ocorreu pela manhã. O acerto foi motivado por causa de uma fratura que o lateral Willean Lepo sofreu durante a atividade desta terça-feira, no CT Edmo Pinheiro.\nO Goiás ainda não se pronunciou sobre como será o tratamento de Willean Lepo, mas é certo que o atleta ficará fora por algumas semanas.\nFábio disputou 33 jogos pelo Anápolis na atual temporada e esteve em campo no último sábado (30), no jogo contra o Botafogo-PB, que definiu a permanência do Galo da Comarca na Série C.