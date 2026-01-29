O Goiás aproveitou o intervalo da partida contra a Abecat, nesta quinta-feira (29), para fazer o anúncio de mais uma contratação para a temporada de 2026: o meia Lucas Lima, ex-Santos e Palmeiras, fechou com o time goiano em definitivo até o fim deste ano. O jogador de 35 anos estava livre no mercado após rescindir com o Sport.\nO anúncio da contratação de Lucas Lima foi feito durante o intervalo do duelo contra a Abecat, pela 6ª rodada do Campeonato Goiano.\nAssim que os jogadores deixaram o gramado, o Goiás colocou uma imagem de um pinguim, vestindo a camisa 10 do clube, andando na neve com a bandeira do Goiás. Depois, um vídeo foi apresentado com lances do jogador.\n“Fala nação esmeraldina, Lucas Lima aqui. Passando para dizer que é uma honra vestir o manto do maior do Centro-Oeste. Espero, com apoio de todos vocês, conseguir todos os objetivos neste ano”, falou Lucas Lima em vídeo divulgado pelo Goiás.