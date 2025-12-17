O Goiás anunciou a contratação do meia Lourenço, ex-jogador do Ceará e do Vila Nova. O atleta de 28 anos é o segundo reforço anunciado pelo clube esmeraldino para a temporada de 2026.\nLourenço assinou contrato de um ano em definitivo com o Goiás após o vínculo com o Ceará ser encerrado neste ano. Ele defendeu o Vozão desde 2024, com 98 jogos disputados, com nove gols e sete assistências no período.\nO meia é mineiro de Belo Horizonte, cria da base do Avaí e se destacou nos últimos anos após boa passagem pelo Vila Nova. Lourenço atuou no clube esmeraldino em 2023, com 51 jogos disputados. Ele integrou o elenco colorado que perdeu o acesso à Série A na última rodada, após derrota para o rebaixado ABC.\nLourenço é o segundo jogador anunciado pelo Goiás, antes o lateral direito Rodrigo Soares tinha sido anunciado. O atacante Kadu também foi contratado pelo clube goiano, mas não teve anúncio oficial.