O Goiás contratou o lateral direito Rodrigo Soares. O jogador de 32 anos estava no Novorizontino e acertou contrato até o final de 2026.\nRodrigo Soares jogou as últimas três edições da Série B e conquistou o acesso à elite nacional em 2023 com o Atlético-GO. Ele defendeu o Novorizontino entre 2024 e 2025, temporadas em que bateu na trave na busca pelo acesso à Série A.\nNo Novorizontino, Rodrigo Soares trabalhou junto com o diretor de futebol Michel Alves. Eles voltam a se encontrar no ano que vem, agora no Goiás.\nGoiás jogará partida do Goianão sem torcida pela 1ª vez desde 2014\nGoiás é multado e jogadores são suspensos por briga durante jogo da Série B\nO jogador é goiano de Porangatu, possui passagem pela base do Atlético-GO e jogou no time profissional do Dragão em 2023 depois de ter defendido o Juventude (2022) e clubes europeus, como Paok, da Grécia; CD Alves, GD Chaves e Porto B, todos de Portugal.