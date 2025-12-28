O Goiás contratou o meia Gegê, que estava no CRB. O jogador de 31 anos chega ao clube goiano por empréstimo válido até o final de 2026, quando também será encerrado o vínculo do atleta com o clube alagoano.\nDiferente do que ocorreu na transferência do atacante Anselmo Ramon para o Goiás e Breno Herculano para o CRB, o contrato de empréstimo de Gegê prevê que o meia não enfrente seu ex-clube nos duelos que as equipes vão ter em 2026. Caso o time esmeraldino queira contar com o meia, terá de pagar uma multa ao clube alagoano - o valor não foi divulgado.\nGegê é cria da base do Botafogo e passou por diversos clubes na carreira, como Avaí, Brasil de Pelotas, Santo André, Londrina, Vitória (foi campeão da Série B em 2023) e estava no CRB desde 2024.\nNo clube alagoano, Gegê trabalhou com o técnico Daniel Paulista e reencontrará o treinador no clube goiano. No CRB, o meia disputou 106 jogos (é o time que ele mais defendeu na carreira), com 19 gols, 14 assistências e dois títulos alagoanos (2024 e 2025).