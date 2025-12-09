O Goiás contratou o técnico Daniel Paulista para assumir o comando da equipe após a demissão de Fábio Carille. O profissional de 43 anos estava livre no mercado e terá a missão de comandar o time goiano em 2026.\nDaniel Paulista estava sem clube após ter sido demitido pelo Sport no final de outubro. Ele começou o ano no comando do Remo, foi campeão paraense e deixou a equipe paraense para assumir o time pernambucano com o objetivo de evitar o rebaixamento à Série B, o que não ocorreu. O técnico foi demitido após a 30ª rodada depois de sequência de sete jogos sem vitória.\nQuanto as demissões de técnicos custam ao Goiás\nO técnico vai se apresentar ao Goiás ainda neste mês em data a ser confirmada - vai ser até o dia 27 quando está marcada a apresentação do elenco. Ele chega ao clube acompanhado do auxiliar Daniel Cerqueira e do preparador físico Rodolfo Mancha.