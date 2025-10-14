O Goiás anunciou a contratação do técnico Fábio Carille na noite desta segunda-feira (13). O treinador de 52 anos assume a equipe a seis rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino tem 52 pontos, é o 4º colocado na competição e pode deixar o G4 nesta terça-feira (14).\nO clube esmeraldino disse que "o técnico chega ao Goiás acompanhado de três auxiliares e já inicia os trabalhos com o elenco esmeraldino nesta semana".\nO treinador terá seis jogos para liderar o Goiás na tentativa de voltar à Série A. O clube goiano é o 4º colocado com 52 pontos, mas pode perder a vaga na faixa do acesso justamente para a Chapecoense, que entrará no grupo dos quatro primeiros se vencer o Botafogo-SP, em casa, no encerramento da 32ª rodada, nesta terça-feira (14).\nAntecessor de Carille, Mancini não resistiu à sequência de cinco jogos sem vitória na Série B, além da queda de aproveitamento da equipe no 2º turno, e foi demitido nesta segunda-feira (13). No domingo (12), o diretor de futebol Lucas Andrino já tinha sido demitido.