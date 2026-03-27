O zagueiro Ramon Menezes, de 30 anos, é o novo reforço do Goiás para a sequência da temporada. O jogador chega por empréstimo junto ao Sport até o fim do ano e voltará a trabalhar com o técnico Daniel Paulista. O defensor já teve passagem pelo futebol goiano, quando atuou pelo Atlético-GO.\nRamon Menezes reencontra Daniel Paulista, com quem trabalhou no Sport, e chega para reforçar o sistema defensivo do clube esmeraldino. O zagueiro foi regularizado neste sexta-feira (27) e está liberado para estrear pelo Goiás.\nVolante e zagueiro voltam a treinar e podem reforçar o Goiás diante do Londrina\nO zagueiro desembarcou no clube pernambucano em julho do ano passado, justamente por indicação de Daniel Paulista, durante um processo de reformulação do elenco. Agora, volta a ser comandado pelo técnico, desta vez no Goiás.