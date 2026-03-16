A seca de títulos do Goiás acabou. Depois de quase oito anos, o clube esmeraldino voltou a erguer a taça - um pouco amassada - do Campeonato Goiano. Neste domingo (15), na Serrinha, o clássico contra o Atlético-GO terminou empatado sem gols. Foi o suficiente para o time alviverde, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, conquistar o 29º título do Goianão (é o maior campeão da competição).\nÀs 18h31 do domingo, o goleiro Tadeu ergueu a taça do Goiano de 2026 na Serrinha. O troféu estava um pouco amassado depois de cair junto com o drone que levaria o objeto para o gramado antes da partida começar. Nada, no entanto, mudou a alegria esmeraldina.\nDepois de quase oito anos, o Goiás voltou a conquistar o Goianão - o último título tinha sido em 2018. A campanha foi invicta, com oito vitórias e seis empates. Foi o terceiro título estadual do clube sem perder. Os outros foram 1975 e 1972.