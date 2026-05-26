O Goiás defende invencibilidade de cinco clássicos sem perder para os principais rivais na temporada de 2026. O time esmeraldino reencontra o Atlético-GO no próximo sábado (30) pela 11ª rodada da Série B.\nNa atual temporada, o Goiás não foi superado por Atlético-GO ou Vila Nova. São três vitórias e dois empates, sendo quatro partidas pelo Campeonato Goiano e uma pela Série B.\nO Atlético-GO foi o rival que o Goiás mais enfrentou em 2026. Foram três duelos, todos pelo Campeonato Goiano.\nNa fase de classificação, os times empataram por 1 a 1. As equipes voltaram a se enfrentar na decisão: vitória esmeraldina por 2 a 0 na ida e empate sem gols na volta. Os resultados decretaram o fim do maior jejum do clube alviverde sem a conquista do Estadual, foram quase oito anos.\nJá contra o Vila Nova, o Goiás venceu os dois clássicos. Ambos por 1 a 0. Durante a fase de classificação do Goianão e outro pela Série B.