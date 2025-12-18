Quatro jogadores com contratos com o Goiás para a temporada de 2026 não sabem ainda se vão ou não permanecer no clube esmeraldino no ano que vem. Os zagueiros Titi e Messias, o volante Marcão e o atacante Esli Garcia podem ser negociados ou rescindirem vínculos com a equipe goiana.\nDo quarteto, o volante Marcão é um dos atletas que está mais próximo de definir seu futuro. O jogador de 34 anos recebeu propostas nas últimas semanas, se interessou pela investida feita pelo Botafogo-SP e pode deixar o clube goiano para jogar na equipe paulista no ano que vem. Ele tem contrato até o fim de 2026 com o Goiás.\nMarcão disputou 77 jogos desde 2024, marcou oito gols e somou três assistências. O volante já foi procurado pelo diretor de futebol Michel Alves para negociar uma saída por rescisão de contrato. As conversas prosseguem e a situação deve ser definida nas próximas semanas.