Daniel Paulista não é mais o técnico do Goiás. O treinador de 44 anos deixou o comando da equipe esmeraldina nesta quarta-feira (24) antes da reapresentação do elenco. Uma reunião no CT Edmo Pinheiro selou o fim da passagem do profissional.\nO debate para a demissão do técnico Daniel Paulista cresceu após a derrota para o Operário-PR, por 3 a 0, no último domingo (21). Desde segunda-feira (22), a direção esmeraldina iniciou a negociação para fazer o pagamento da multa rescisória do treinador, em torno de R$ 600 mil. Após desfecho na negociação, o trabalho do profissional foi encerrado nesta quarta-feira antes do treinamento na preparação para o duelo contra o Náutico.\nContratado no dia 9 de dezembro de 2025, Daniel Paulista deixa o Goiás com o título invicto do Campeonato Goiano de 2026. O treinador comandou a equipe na quebra do maior jejum, de quase oito anos, sem a conquista do Estadual.