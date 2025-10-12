O Goiás demitiu o diretor de futebol Lucas Andrino na manhã deste domingo (12), dia seguinte ao empate por 1 a 1 com o Athletic-MG, fora de casa. O dirigente deixou o clube esmeraldino a seis rodadas do fim da Série B. Na 32ª rodada, após o quinto jogo sem vitória, o time goiano pode deixar a faixa do acesso (G4) a Série A.\nLucas Andrino ficou no comando do departamento de futebol por pouco mais de 1 ano e meio. O Goiás não deve anunciar novo dirigente, por enquanto. Eduardo Pinheiro segue como gerente de futebol.\nA passagem de Lucas Andrino pelo Goiás ganhou críticas há alguns meses por causa do elenco do Goiás, que ele montou para a temporada de 2025. Na análise de dirigentes e de parte da torcida, a equipe esmeraldina apresenta futebol abaixo da expectativa que foi criada.\nApesar do bom início de Série B, o desempenho da equipe caiu bruscamente no returno e o acesso à Série A que parecia encaminhado está sob risco. O time goiano, pode, nesta rodada deixar o G4 caso Criciúma, Chapeconse e Novorizontino vença seus jogos. A equipe esmeraldina está entre os quatro primeiros desde a 6ª rodada.