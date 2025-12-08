O Goiás demitiu o técnico Fábio Carille e finaliza os últimos detalhes para o pagamento da multa de R$ 1,4 milhão ao treinador de 52 anos. Por ainda não ter finalizado o acordo com o profissional, o clube goiano ainda não oficializou sua saída. A tendência é que isso ocorra no início desta semana.\nA decisão pela demissão do treinador foi tomada pela direção do Goiás no último final de semana e o alto custo de salários com Fábio Carille foi um dos principais fatores para a saída do profissional, já que o Goiás planeja diminuir os custos com o departamento de futebol profissional em 2026.\nA multa de cerca de R$ 1,4 milhão será paga de forma parcelada ao treinador. É o mesmo modelo que o Goiás adotou nas demissões dos técnicos Zé Ricardo, Jair Ventura e Vagner Mancini, os três profissionais que comandaram o clube goiano antes de Fábio Carille desde a mudança no estatuto do clube, no final de 2023.