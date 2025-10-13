O Goiás demitiu o técnico Vagner Mancini nesta segunda-feira (13). O treinador de 58 anos encerrou sua segunda passagem pelo clube goiano em seu pior momento à frente da equipe esmeraldina, que está em crise na corrida pelo acesso à Série A e não vence há cinco partidas na Série B.\nVagner Mancini já corria riscos de demissão desde a 31ª rodada, quando o Goiás perdeu para o CRB. A direção do clube goiano decidiu manter o treinador no comando para o jogo contra o Athletic-MG, houve uma reunião com o próprio técnico na quarta-feira (8) passada, em que ele teria prometido resultados para os dirigentes.\nNa rodada seguinte, no entanto, sem resultado com o empate por 1 a 1 com a equipe mineira, o profissional deixou o comando da equipe esmeraldina.\nA demissão de Vagner Mancini foi anunciada um dia após a saída de Lucas Andrino, ex-diretor de futebol que também foi demitido. As demissões não foram anunciadas juntas porque o Goiás teve de acertar detalhes do pagamento da multa rescisória do treinador, de cerca de R$ 1 milhão.