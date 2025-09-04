O departamento médico do Goiás descartou a realização de cirurgia no lateral Willean Lepo, que sofreu uma fratura na mão durante treino na última terça-feira (2). O jogador vai realizar tratamento convencional junto ao departamento de fisioterapia e continuará sendo avaliado nas próximas semanas.\nA previsão de retorno não será alterada. Willean Lepo deve ficar fora dos jogos neste mês de setembro e das duas primeiras semanas de outubro. No cenário mais otimista, ele perderia as partidas apenas em setembro. “Nosso departamento médico acredita que ele poderá jogar a partir de seis semanas”, falou o diretor de futebol Lucas Andrino.\nAté terça-feira, o departamento do Goiás acreditava que o jogador precisaria passar por uma cirurgia, mas isso foi descartado após o entendimento que o tratamento fisioterápico vai resolver o problema sofrido por Willean Lepo. O jogador já iniciou as atividades de recuperação.