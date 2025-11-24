A delegação do Goiás desembarcou em Goiânia na manhã desta segunda-feira (24) após a derrota de 3 a 1 para o Remo, resultado que impediu o acesso do time goiano à Série A. Não houve protesto durante o desembarque da equipe esmeraldina no aeroporto Santa Genoveva.\nParte do elenco do Goiás viajou durante a madrugada desta segunda-feira. Após a partida, jogadores e estafe jantaram em Belém e foram para o aeroporto, onde decolaram por volta da 1 hora da manhã. A delegação viajou ao longo da madrugada e desembarcou em Goiânia, após conexão, por volta das 8 horas da manhã.\nOs jogadores foram liberados para o período de férias, por isso alguns atletas sequer voltaram para Goiânia e foram para outros destinos. Os próximos passos agora serão feitos pela diretoria, que vai dar sequência ao planejamento para a temporada de 2026.