O Goiás deve contratar de cinco a sete jogadores para o início da temporada de 2026, com alguns nomes podendo ser divulgados nesta segunda-feira (15) durante a apresentação do diretor de futebol Michel Alves. O dirigente trabalha em negociações nas últimas semanas e há expectativa da equipe esmeraldina se movimentar um pouco mais na busca por reforços.\nDos principais clubes goianos, o Goiás foi o que menos anunciou reforços até aqui. Apenas o lateral direito Rodrigo Soares foi anunciado. Para efeito de comparação, os rivais Vila Nova e Atlético-GO acertaram com nove e seis jogadores, respectivamente.\nO clube esmeraldino também contratou o atacante Kadu por empréstimo junto ao Anápolis, mas não fez anúncio. O jogador, inclusive, deve se apresentar nesta segunda-feira junto com atletas que passaram pela base do Goiás: os zagueiros Pablo e Murilo Camara, o lateral Danilo, o volante Baldória, o meia Alan Stence e Lucas Rodrigues e o atacante Jean Carlos