O Goiás deve ter desfalques no meio-campo para enfrentar o Novorizontino. Além do volante Lucas Rodrigues, o time esmeraldino não deve contar com o meia Gegê diante do time paulista.\nLucas Rodrigues será ausência por causa da convocação da seleção brasileira sub-20. Neste sábado (6), o jogador do Goiás deve participar do primeiro de dois amistosos contra o Chile na preparação para o Sul-Americano de 2027.\nJá o meia Gegê ainda se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha. O prazo de duas semanas para recuperação vai dar justamente no início da próxima semana. O jogador ainda não iniciou a fase de transição, a última antes do retorno aos treinos sem restrição, e por isso deve ser ausência contra o Novorizontino.\nO técnico Daniel Paulista avalia a mudança de formação tática para enfrentar o Novorizontino, deixando de atuar no 4-4-2 para escalar o Goiás no 4-3-3. Com isso, o meio-campo seria formado por Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima. No ataque, Esli Garcia e Jean Carlos disputam vaga para atuar ao lado de Anselmo Ramon e Kadu.