O técnico Daniel Paulista deve promover mudanças no Goiás para o jogo deste sábado (2) contra o Fortaleza. O treinador avalia uma mudança tática com alterações na zaga e no meio-campo.\nPor opção na busca por segurança defensiva, o treinador deve escalar o Goiás com três zagueiros. Luisão deve perder posição como titular e o trio deve ser formado por Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Ramon Menezes.\nOutras duas mudanças estão praticamente confirmadas: as entradas de Gegê e Lucas Lima. O primeiro será substituto de Lourenço, que está lesionado, e o segundo entra na vaga que foi ocupada por Esli Garcia na rodada passada.\nA vaga de Filipe Machado, que também se recupera de lesão, será ocupada por Lucas Rodrigues. O atleta de 18 anos atuou como segundo volante diante do São Bernardo e será recuado para a função de primeiro volante.