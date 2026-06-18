Goiás e Bruno Sávio chegaram a um acordo para a rescisão de contrato. O atacante de 31 anos não atuará mais pelo clube goiano na sequência da Série B.\nBruno Sávio tinha contrato até o fim deste ano e teria partido do jogador o pedido para rescindir o vínculo. O motivo ainda não foi divulgado. O acordo foi concluído nesta quinta-feira (18).\nO atacante se despede do Goiás após 19 jogos, com um gol marcado e uma assistência. Ele foi campeão goiano neste ano com o clube esmeraldino.\nSem Bruno Sávio no elenco, o técnico Daniel Paulista deve manter o atacante Halerrandrio entre os atletas disponíveis para atuar na Série B. O jovem de 18 anos retornou de empréstimo do Palmeiras e deve ganhar oportunidades na sequência da competição. Ele herdou a camisa 11 que era utilizada por Bruno Sávio.