Goiás e Crac fizeram jogo morno no estádio Genervino da Fonseca e empataram por 0 a 0, nesta quinta-feira (15), pela 2ª rodada do Campeonato Goiano.\nCom o resultado, o Goiás perde a liderança do Goianão e cai para a 3ª colocação com quatro pontos. O Crac tem dois pontos e também perde duas colocações para assumir a 7ª posição na classificação geral do Estadual.\nAs equipes voltam a campo no domingo (18) para a disputa da 3ª rodada do Goianão, marcada por clássicos para Goiás e Crac.\nAbecat ganha do Inhumas, que segue sem pontuar no Goianão\nO primeiro será do time esmeraldino. No estádio Antônio Accioly, o Goiás encara o Atlético-GO no primeiro clássico da atual edição do Goianão. A partida, que terá apenas torcedores do time rubro-negro, será disputada a partir das 16 horas.\nNo mesmo dia, mas a partir das 18h10, o Crac volta a jogar como mandante e desafia a Abecat no clássico entre times da região de Catalão. Não há restrições de torcedores neste duelo.