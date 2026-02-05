O Goiás e o empresário André Castilho negaram que o lateral Diego Caito tenha recebido sondagem ou interessa ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 21 anos é cria da base esmeraldina e marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o rival Vila Nova no último domingo (1º).\nA informação do interesse do Shakhtar Donetsk em Diego Caito foi publicada pelo GE.globo. O POPULAR entrou em contato com o Goiás e com o empresário do jogador. As partes negaram que há conversas em andamento com o clube ucraniano.\nSegundo o GE, a proposta do Shakhtar Donetsk por Diego Caito seria por empréstimo com opção de compra. Neste molde, o clube goiano recusaria uma possível proposta por preferir a saída definitiva.\nEssa, no entanto, não é a primeira vez que o nome de Diego Caito é vinculado ao Shakhtar Donetsk. No ano passado, entre junho e julho, o clube ucraniano apresentou proposta de empréstimo pelo lateral, que foi recusada.