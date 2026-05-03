O Goiás foi goleado por 4 a 1, de virada, pelo Fortaleza na noite deste sábado (2), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 7ª rodada da Série B, e sofreu sua quarta derrota seguida na competição. No mínimo momentaneamente, entrou na zona de rebaixamento da Segundona - segue com 7 pontos.\nGegê marcou para o Goiás no primeiro tempo, mas o Fortaleza dominou completamente a segunda etapa e conseguiu a virada com dois gols de Vitinho e dois de Miritello. O alviverde ainda teve jogador expulso (Nicolas, pelo segundo amarelo) no fim do segundo tempo.\nAté o fim da rodada, o Goiás pode até sair do Z4. No momento em 17º, pode ser ultrapassado por um clube (Londrina), mas também pode passar duas equipes (Atlético-GO e Ponte Preta), que, se perderem ao ponto de ficarem com saldo pior do que o do Goiás, serão ultrapassadas.