O Goiás sofreu com desfalques, não teve boa atuação após alteração tática e sofreu sua pior derrota na história da Série B em jogos como mandante. Nesta quarta-feira (10), o time goiano foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0. Robson, duas vezes, Rômulo e Vinícius Paiva marcaram na vitória do time paulista na Serrinha, pela 12ª rodada da Série B.\nEssa é a pior derrota do Goiás na história da Série B em jogos como mandante, considerando as 13 participações da equipe na competição. O time goiano nunca tinha perdido por quatro gols de diferença em partidas em casa.\nConsiderando jogos em casa e fora, o Goiás só tinha perdido por quatro gols de diferença em duas ocasiões em toda a história da Série B. Os dois registros anteriores tinham sido na edição de 2011 (4 a 0 para o Bragantino) e 1982 (4 a 0 para o Campo Grande-RJ). Nas duas partidas o clube goiano foi visitante.