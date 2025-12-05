Emprestado pelo Goiás para o Mirassol, sensação do Brasileirão deste ano, o atacante Edson Carioca seguirá no clube paulista pelo menos até o fim do empréstimo, no início da temporada de 2026. Os dois clubes adiaram a data para a resposta do clube paulista sobre a compra dos direitos pelo atleta. O jogador de 28 anos se recupera de uma cirurgia e seguirá o tratamento nas dependências do Leão, que jogará a Libertadores no ano que vem.Edson Carioca passou por cirurgia de reinserção do tendão conjunto da coxa direita, no início de outubro. Ele se machucou no dia 27 de setembro na derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG, pela 25ª rodada da Série A.Goiás e Mirassol acertaram que o jogador seguirá no clube paulista durante o tratamento e só após o Paulistão a direção do Leão deve informar se vai ou não exercer a opção de compra do jogador. Edson Carioca está emprestado até o fim do Estadual do ano que vem.O acordo entre os clubes era que o Mirassol comunicasse se vai ou não exercer a opção de compra até o fim do Brasileirão deste ano. O Goiás entende que a janela do final do ano é a melhor oportunidade para uma possível transferência do atacante que se destacou no clube paulista neste ano.Caso Edson Carioca não se recupere antes do fim do Paulistão, há possibilidade de renovação do empréstimo. O atacante tem vínculo com o Goiás até o fim de 2027.A direção do clube esmeraldino não divulga oficialmente o valor estipulado para que o Mirassol compre o atacante em definitivo, mas o POPULAR apurou que o montante é de R$ 2 milhões por 70% dos direitos do jogador. Edson Carioca foi contratado pelo Goiás na véspera do Natal do ano passado junto ao Azuriz-PR por cerca de R$ 750 mil, com vínculo de três anos.Antes da lesão do jogador, o estafe de Edson Carioca recebeu sondagens pelo atacante. Nenhuma se tornou proposta oficial. A expectativa dos empresários do jogador e do Goiás era que isso ocorresse no final deste ano, caso o Mirassol não fosse exercer a opção de compra.É uma situação similar à do meia-atacante Wellington Rato. O jogador se machucou no dia 1º de novembro, durante derrota do Goiás para o Athletico-PR (1 a 0). Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passou por cirurgia dias depois.A previsão de retorno de Wellington Rato é de 9 a 12 meses. Ou seja, ele perderá boa parte da temporada de 2026. O Goiás ainda não informou qual será o período de renovação do contrato, mas Wellington Rato seguirá emprestado ao time goiano. Ele pertence ao Vitória e tem contrato com o clube rubro-negro até o fim de 2027.No caso de Edson Carioca, a estimativa de retorno é ainda no primeiro semestre de 2026. Caso ele permaneça emprestado ao Mirassol, existe a possibilidade do jogador disputar a Libertadores no ano que vem.O Mirassol é a sensação do Brasileirão deste ano. O clube do interior paulista está garantido na fase de grupos da Libertadores após finalizar a Série A na 4ª colocação - a equipe encerra sua participação neste sábado (6) contra o Flamengo, mas sua posição na tabela não será alterada.Edson Carioca foi destaque ao longo da competição. Antes de se machucar, o atacante disputou 21 partidas pelo Mirassol, sendo titular 16 vezes. Ele marcou quatro gols e distribuiu duas assistências na histórica campanha do Leão.A fase do jogador pelo clube do interior paulista foi bem diferente da que ele viveu no início do ano no Goiás. Edson Carioca jogou em 13 oportunidades pelo time esmeraldino, no Goianão e Copa Verde. Ele marcou dois gols, mas era um dos principais alvos de protestos da torcida alviverde no início da temporada.Após Goianão e Copa Verde, Edson Carioca foi emprestado ao Mirassol.