O Goiás deve ceder o zagueiro Messias ao Juventude. O defensor de 31 anos foi procurado nos últimos dias pelo clube gaúcho, que passou a negociar com a equipe esmeraldina a transferência do atleta.
Messias e Goiás tinham um acordo para assinatura de um contrato em definitivo para a temporada de 2026. Ele estava emprestado ao clube goiano até o fim deste ano, o mesmo período do fim do contrato do jogador com o Santos.
O Goiás não pretende dificultar a saída de Messias, já que o clube goiano pretende reduzir custos com a folha salarial em 2026. Por isso, o cenário provável é que o zagueiro atue no Juventude na próxima temporada.