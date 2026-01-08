O atacante Jajá fica no Goiás em 2026. O clube esmeraldino encerrou a negociação com o Remo, que desejava a contratação do jogador de 27 anos, e o atleta permanecerá no clube goiano na temporada que começa neste final de semana.\nInicialmente, o estafe de Jajá foi procurado pelo Remo para transferência por empréstimo. As partes se acertaram, com vínculo até o fim de 2026 e salário definido, mas não houve avanço quando a negociação foi iniciada junto ao Goiás.\nNo Goianão 2026, Goiás entra com o maior jejum da capital\nVila Nova defende sequência invicta de nove estreias no Goianão\nO clube goiano desejava receber uma compensação financeira pelo empréstimo, o que não foi considerado pelo Remo. Depois, a direção do Goiás informou ao Remo que só liberaria o atacante em caso de venda com valor estipulado em R$ 5 milhões, conforme apurou o POPULAR.