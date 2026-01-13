Goiás e Remo voltaram a negociar uma possível transferência do atacante Jajá. O clube paraense apresentou uma proposta pelo passe do jogador de 27 anos, que tem contrato com o time esmeraldino até o fim de 2026.\nApós analisar a proposta do Remo, a direção do Goiás apresentou uma contraproposta e aguarda posição da direção paraense. Detalhes sobre valores ainda não foram divulgados, mas o clube esmeraldino só aceita liberar o atacante Jajá se for recompensado financeiramente.\nEm meio à negociação entre os clubes, o atacante Jajá voltou aos treinos nesta semana. O jogador apresentou dores musculares na semana passada, segundo o Goiás, e ficou afastado das atividades e da estreia do clube esmeraldino no Campeonato Goiano. Nesta terça-feira (13), inclusive, ele treinou normalmente no CT Edmo Pinheiro.