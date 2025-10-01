O Goiás perdeu o posto de time com maior probabilidade de acesso à Série A e foi ultrapassado por três equipes entre os favoritos para garantir vaga na elite. O clube esmeraldino empatou sem gols com o rival Atlético-GO no clássico goiano da 29ª rodada da Série B.\nA equipe alviverde tinha, antes do clássico, 76,3% de probabilidade de conquistar uma vaga na Série A e era o clube com maior chance entre todos os participantes. Após o tropeço na Serrinha, o índice do Goiás caiu para 70,2%. O time é o 2º colocado com 50 pontos.\nCoritiba (76,9%), Criciúma (73,7%) e Athletico-PR (72,5%) possuem melhores probabilidades, de acordo com dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nO trio também ultrapassou o Goiás entre os favoritos ao título da Série B. A equipe goiana tinha 27,5% antes do clássico e passou a ter 19,9% depois da 29ª rodada. Coritiba (23,6%), Athletico-PR (23%) e Criciúma (21,7%) possuem melhores chances, neste momento.