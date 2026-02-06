O Goiás é um dos seis clubes que vão jogar a Série B em 2026 que estão invictos neste início de temporada. O time esmeraldino disputou sete jogos, até aqui, e ainda não perdeu. O clube lidera a fase de classificação do Campeonato Goiano com 17 pontos e está garantido nas quartas de final da competição estadual.\nAmérica-MG, Ceará, Fortaleza, Juventude e Londrina são as outras equipes que vão jogar a Série B neste ano e ainda não perderam. Goiás e Londrina jogaram sete vezes, enquanto os outros clubes atuaram em seis ocasiões.\nNeste início de temporada, o Goiás ganhou cinco partidas, contra Goiatuba, Centro Oeste, Anapolina, Abecat e Vila Nova, e empatou dois jogos com Crac e Atlético-GO. O time esmeraldino vem de quatro vitórias seguidas no Goianão, e essa sequência levou a equipe esmeraldina para a liderança da competição.