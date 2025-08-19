O Goiás e o volante Aloísio chegaram a um acordo para a rescisão de contrato do jogador, que negocia com o América-MG para a sequência da Série B. O atleta de 29 anos já foi liberado pelo clube goiano e deve concluir a negociação com o time mineiro ainda nesta semana.\nAloísio tinha contrato com o Goiás até o final deste ano, mas não vinha sendo utilizado pelo técnico Vagner Mancini. Sem contar com o jogador, o treinador improvisou o zagueiro Lucas Ribeiro como primeiro volante nos dois últimos jogos.\nPelo Goiás, Aloísio disputou 12 partidas entre 2024 e 2025. Na atual temporada, foram cinco jogos. Ele teve algumas lesões ao longo do período e não conseguiu permanecer em boas condições físicias para atuar regularmente.\nAloísio não deve ser o último jogador a deixar o Goiás. Outro volante, Rodrigo Andrade, também recebeu propostas para deixar o clube goiano e também pode acertar saída nos próximos dias. A Chapecoense foi uma das equipes interessadas no jogador.