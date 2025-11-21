O elenco do Goiás embarcou no fim da manhã desta sexta-feira (21) para Belém, onde enfrentará o Remo no próximo domingo (23) no jogo que vale o acesso à Série A para as equipes. A delegação esmeraldina chegou ao aeroporto Santa Genoveva por volta das 10h30.\nNão houve festa da torcida no embarque da equipe. O Goiás optou por não divulgar o horário que a equipe chegaria no aeroporto. A orientação interna é de manter o grupo blindado e focado na decisão contra o Remo. Por isso, nenhuma entrevista foi liberada pela direção esmeraldina.\nAusências no treino de quinta-feira (20), o atacante Jajá e o lateral Willean Lepo embarcaram com a delegação esmeraldina para Belém - Jajá permanece como dúvida, pois tem feito treinos de menor intensidade após apresentar dor muscular.\nAntes do embarque, o elenco do Goiás fez o último treino em Goiânia para o jogo diante do Remo. A equipe goiana ainda faz a última atividade, neste sábado (22), no CT do Paysandu, e encerra a preparação para o jogo que pode dar o acesso à Série A.