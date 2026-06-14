O Goiás empatou com o Athletic-MG por 1 a 1 neste domingo (14), pela 13ª rodada da Série B, em São João Del Rei (MG), e não conseguiu voltar à faixa que envolve acesso. O clube esmeraldino alcançou 18 pontos e não conseguiu voltar a ganhar após sofrer uma goleada na rodada passada (4 a 0 para o Novorizontino).\nO clube esmeraldino contou com defesa de pênalti de Thiago Rodrigues e ficou com um jogador a mais por mais de 25 minutos de jogo, mas não conseguiu ganhar.\nNa próxima rodada, a 14ª, o Goiás recebe o Operário-PR no próximo domingo (21), na Serrinha, às 18h30.\nComo foi o jogo\nO primeiro tempo foi quase completamente truncado, praticamente sem chances claras de gol até o gol nos acréscimos. O jogo teve certo grau de indisciplina, com muitos cartões amarelos distribuídos.\nO gol do Goiás saiu nos acréscimos. Aos 47 minutos, Juninho percebeu a defesa do Athletic desarrumada e lançou Esli Garcia.