Na tarde deste sábado (11), o Goiás saiu atrás e buscou um empate de 1 a 1 contra o Athletic-MG na Arena Sicredi, pela abertura da 32ª rodada da Série B. Com esse resultado, o esmeraldino pode deixar o G4 caso Chapecoense, Criciúma e Novorizontino vençam seus respectivos jogos.\nNeste momento, o Goiás é o vice-líder da Segundona, com 52 pontos. A Chape pega o Botafogo-SP, o Criciúma enfrenta o América-MG e o Novorizontino encara o Operário-PR. Todas as três equipes mencionadas têm 50 pontos e podem chegar aos 53 na sequência da rodada, atuando como mandantes.\nO Athletic-MG, por sua vez, continua em 15º lugar, com 37 pontos, quatro a mais do que o Botafogo-SP, clube que abre a zona de rebaixamento.\nO jogo\nO Goiás começou a partida em cima do Athletic-MG, com boa chegada de Jajá e finalização de Moraes, que exigiu defesa do goleiro Adriel. O time alviverde estava se soltando em campo, até que os donos da casa foram eficientes para abrir o placar.