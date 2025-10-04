O Goiás empatou sem gol com o Volta Redonda na noite deste sábado (4), pela 30ª rodada da Série B, e é vice-líder da competição. Com 51 pontos, o clube esmeraldino vai terminar a rodada a 4 pontos do 5º colocado, o primeiro fora do G4. Na partida disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Goiás acertou três bolas na trave, foi melhor que o adversário, mas não conseguiu marcar gol. O clube goiano teve um jogador expulso, mas poucos minutos depois contou uma expulsão do time da casa para não ficar em desvantagem.\nNa próxima rodada, a 31ª, o Goiás enfrenta o CRB na Serrinha na próxima terça-feira (7), às 21h30.\nO jogo\nPreocupado com a perda, no 2º turno, da gordura que acumulara em relação ao 5º colocado, que chegou a ser de 10 pontos, o Goiás já entrou em campo sabendo que ficaria a pelo menos 3 pontos de distância do primeiro time fora do G4. O Novorizontino perdeu para a Chapecoense, e o time catarinense passou a ser o 5º, com 47 pontos.