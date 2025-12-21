O Goiás emprestou o lateral esquerdo Moraes Júnior, de 28 anos, para o Operário-PR até o final de novembro de 2026.\nO jogador, que também atua como meio-campista, participou de 21 jogos e marcou dois gols pelo clube esmeraldino na Série B. No primeiro semestre de 2025, defendeu a Aparecidense e chegou ao Goiás na janela de transferências de julho. Moraes tem contrato com o clube goiano até o fim de julho de 2027.\nGoiás oficializa contratação do lateral esquerdo Nicolas\nO atleta acumula passagens por Atlético-GO, Santos, Juventude, Mirassol, São Bento e pelas categorias de base do Flamengo.\nEm 2025, Moraes voltou a atuar no futebol profissional após cumprir dois anos de suspensão por causa de envolvimento em um esquema de manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro.\nA punição foi aplicada em 2023 pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Segundo investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o jogador aceitou receber cartões amarelos de forma proposital em partidas da Série A de 2022, quando atuava pelo Juventude, para beneficiar apostadores.