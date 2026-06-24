O Goiás encaminhou a contratação do técnico Mozart. O profissional de 46 anos tem negociação avançada com o clube esmeraldino e é aguardado em Goiânia ainda nesta quarta-feira (24) para concluir as tratativas e iniciar a passagem pela equipe goiana.\nMozart estava livre no mercado desde a demissão, no fim de maio, do Ceará. O time alvinegro, inclusive, é o provável destino do técnico Daniel Paulista, que deixou o comando do Goiás nesta quarta-feira.\n-Web Goiás encaminha acerto com técnico Mozart para a Série B (1.3425794)\nSerá a segunda passagem de Mozart pelo futebol goiano. O treinador comandou o Atlético-GO, em rápida passagem, na temporada de 2023.\nMozart chega ao Goiás com a missão de mudar o momento da equipe na Série B. O time goiano não vence há quatro partidas e tem tido dificuldade para se consolidar na disputa pelo acesso à Série A.