O Goiás encaminhou a contratação do lateral direito Marcos Vinícius. O jogador de 29 anos atua pela Chapecoense e negocia sua rescisão para acertar contrato em definitivo com o clube goiano. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo POPULAR.\nMarcos Vinícius passou pelas bases do São Paulo e Grêmio. Como profissional atuou por alguns clubes catarinenses como Avaí, Brusque, Atlético Tubarão, Criciúma e a Chapecoense. Além de ter defendido o Coritiba, ABC, Maringá e Vilafranquense, de Portugal.\nMarcos Vinícius, lateral direito, tem negociação encaminhada para defender o Goiás (Luiz Ferrazzo / Chapecoense)\nA negociação entre Marcos Vinícius e Goiás está avançada. Faltam alguns detalhes burocráticos para o jogador ser anunciado pelo clube esmeraldino.\nA contratação de um lateral direito se tornou prioridade no Goiás. No elenco esmeraldino, apenas Rodrigo Soares é lateral direito de ofício. Marcos Vinícius chega ao clube goiano após a saída de Diego Caito, que foi emprestado ao Grêmio até o final do ano com obrigação de compra após o término do empréstimo.