O Goiás encaminhou a contratação por empréstimo do centroavante Cadu, do Atlético-MG, e cedeu o meia Alan Stence, por empréstimo, para o São José-SP. O clube esmeraldino segue a montagem do elenco para a temporada de 2026.\nCadu tem negociação avançada com o Goiás e deve assinar contrato entre segunda-feira (9) e terça-feira (10). O centroavante de 21 anos tem contrato até o fim de 2027 com o Atlético-MG e vai assinar vínculo até o fim deste ano com o clube esmeraldino.\nO centroavante voltou a jogar em 2026 após passar a temporada de 2025 sem jogar (fez apenas um jogo) após se recuperar de uma grave lesão sofrida em outubro de 2024.\nDurante treinamento antes da 29ª rodada da Série A de 2024, Cadu rompeu o ligamento cruzado anterior, além dos meniscos lateral e medial do joelho direito. Ele fez uma cirurgia e voltou a ficar disponível em setembro de 2025.