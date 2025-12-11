O Goiás encaminhou a renovação de contrato com o goleiro Thiago Rodrigues. O defensor de 37 anos defende o clube goiano desde 2024 e deve assinar novo vínculo por mais uma temporada.\nThiago Rodrigues e Goiás já alinharam todos os detalhes do próximo contrato, que será assinado até o fim deste ano.\nO goleiro chegou ao Goiás em 2024 e disputou apenas dois jogos, ambos na temporada de 2025. Sua estreia foi no dia 12 de fevereiro, na vitória de 2 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT, na Copa Verde. Ele só atuou na ocasião porque no dia seguinte a equipe esmeraldina enfrentou a Aparecidense, no Goianão, e o técnico Jair Ventura optou por escalar o time titular no Estadual.\nO outro jogo foi na Série B, no empate sem gols com o Coritiba, no dia 12 de setembro, pela 26ª rodada. Thiago Rodrigues foi substituto de Tadeu, que estava suspenso na ocasião.